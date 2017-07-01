В новый состав совета директоров «Объединенной авиастроительной корпорации» вошел экс-глава Министерства обороны Анатолий Сердюков. Об этом сообщили представители компании.

В новый состав вошли 11 человек, среди которых индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» и председатель совета директоров АО «ВТБ Капитал Управление активами» Владимир Потапов. Они сменили главу «Ростеха» Сергея Чемезова и главу Внешэкономбанка Сергея Горькова, которые не были выдвинуты правительством.

В совете по-прежнему числятся заместитель министра экономического развития Евгений Елин, советник президента ОАК по науке и технологиям Борис Алешин, заместитель министра обороны Юрий Борисов, заместитель министра финансов Андрей Иванов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заместитель министра транспорта Валерий Окулов, президент ОАК Юрий Слюсарь, первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Иван Харченко и президент УК «Финансовые активы», экс-глава «Связьинвеста» Евгений Юрченко.

На официальном сайте ПАО «ОАК» сказано, что акционеры утвердили годовой отчет общества и годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год. ПАО «ОАК» объединяет крупнейшие авиастроительные предприятия России. Корпорация была создана в 2006 году.