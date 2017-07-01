Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные улицы после реконструкции выдержали проверку штормом и ливнями, обрушившимися вчера на город.

«Сегодня закончена реконструкция на Якиманской набережной, Голутвинском переулке, также закончены работы на Новой площади. Из-за шторма и тропических ливней московские улицы прошли испытание. Там, где были проведены реконструкции, никаких особых проблем не было», — сказал Собянин во время посещения Якиманской набережной.

По словам мэра города, работа по благоустройству будет проходить по графику, несмотря на непогоду. Собянин отметил, что до конца августа «все основные работы на улично-дорожной сети будут закончены».