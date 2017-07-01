Гуманитарная катастрофа может разразиться из-за дамбы на Евфрате, которую строят боевики ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ).

Об этом заявили СМИ источники в дипломатических кругах.

«Жителям города, которые и так находятся в осаде боевиков уже долгое время, грозит новое наказание. Как только террористы завершат строительство импровизированной дамбы, городу грозит полномасштабная гуманитарная катастрофа. Люди останутся без воды», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что международное сообщество не спешит реагировать на эту угрозу, хотя к поискам решения для это проблемы необходимо приступить прямо сейчас.