Обвинения СБУ о причастности России к вирусу Petya ложные, считают в Госдуме РФ.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на члена комитета парламента по информационной политике Вадима Деньгина.

«Они пытаются создать сами какой-то фейк, а потом опять выдают за ту ситуацию. В России вот делать нам больше нечего, как атаковать Украину, не великий народ Украины, а великий режим Петра Порошенко», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что выводы украинских спецслужб ни на чем не основаны.

Напомним, что от вируса-вымогателя Petya во вторник, 27 июня, пострадали компании в нескольких странах. На Украине ущерб от зловредной программы был особенно велик, поскольку она смогла проникнуть в компьютеры госорганов.