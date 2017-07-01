В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту нанесения фельдшеру скорой помощи побоев пострадавшим в ДТП мужчиной. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Ранее сотрудникам полиции поступило сообщение, что в городе Белогорске в районе путепровода произошло ДТП, пострадавший ведет себя неадекватно и бросается на медработника.

По предварительным данным, бригада скорой помощи возвращалась с вызова. На улице Авиационной медработники стали свидетелями дорожной аварии и остановили «скорую» для оказания экстренной помощи. Женщина-фельдшер обратилась к одному из участников ДТП с вопросом, нужна ли медицинская помощь. Гражданин ответил отказом. Когда медик достала телефон, чтобы позвонить, мужчина толкнул ее и нанес удар.

Злоумышленника доставили в отдел полиции, он отказался от медицинского освидетельствования. В отношении мужчины составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Кроме того, по факту нанесения побоев медработнику возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ.