Подозреваемый в убийстве троих человек в Саранске задержан.

Об этом заявили СМИ представители управления следственного комитета по Мордовии.

«В ходе проведенных неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» следователями Следственного управления во взаимодействии с оперативными сотрудниками республиканского МВД по подозрению в совершении убийства задержан 25-летний житель Саранска», – цитирует сообщение «РИА Новости».

Предполагается, что убийство произошло на почве распития спиртных напитков.

Ранее в полицию города поступило сообщение об обнаружении в двух соседних квартирах многоэтажного дома тел двух мужчин 69-ти и 52-х лет и 30-летней женщины. У всех были многочисленные ножевые ранения.