Министерство сельского хозяйства и продовольствия Франции сообщило о распространении высокоактивного вируса птичьего гриппа H5N3 в северной части страны. В целях профилактики в зоне обнаружения заболевания было забито 230 птиц.

Вокруг очага вируса создана закрытая зона радиусом 3 км и зона наблюдения радиусом 10 км. Эксперты заявили, что высокая смертность кур наблюдается с 21 июня.

По предварительным данным, вирус был перенесен на территорию Франции с закупленными Бельгии птенцами кур и с голубями. В 2017 году на бельгийской территории было обнаружено 11 очагов птичьего гриппа.