Американская газета The New York Times разместила опровержение под статьей о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США.

В материале под заголовком «Отговорки Трампа расстраивают даже его союзников», опубликованном 25 июня, утверждалось, что все «17 американских спецслужб» согласились с тем, что именно Россия стоит за взломом почтового сервера Демократической партии.

Корреспондент издания Мэгги Хаберман высмеивала президента США Дональда Трампа за «отказ признать факт, который единогласно подтвердили все 17 американских спецслужб: Россия спланировала эти атаки и помогла ему в избрании».

В четверг под статьей появилось опровержение, которое гласит: «Оценка разведывательных данных проводилась только четырьмя агентствами: офисом директора Национальной разведки, ЦРУ, ФБР и АНБ. Она не была одобрена всеми 17 организациями американского разведсообщества».