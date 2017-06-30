В течение пяти дней Сбербанк России вернет средства тем клиентам, по счетам которых произошли двойные списания. Об этом журналистам сообщили в колл-центре банка.

«По операциям с 26 по 28 июня у части клиентов произошли двойные списания, но денежные средства будут возвращены автоматически в течение пяти ближайших календарных дней», — цитирует представителя колл-центра «РИА Новости».

Уточняется, что двойные списания произошли у клиентов по всей России. Точное количество пострадавших пока неизвестно.

Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, причина сбоя была на стороне банка-эквайера.

«Сейчас системы Сбербанка работают в штатном режиме», — сказал представитель кредитной организации.