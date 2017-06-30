Церемония вступления в должность президента Ирана Хасана Роухани назначена на 5 августа.

Об этом заявили СМИ источники в канцелярии президента исламской республики.

«Дата принесения конституционной клятвы Хасаном Роухани — 5 августа. Это произойдет в здании парламента в присутствии большого числа чиновников», — цитирует сообщение «РИА Новости».

При этом сама церемония инаугурации будет состоять из двух этапов: передачи должности от бывшего президента нынешнему в присутствии глав всех ветвей власти и приведение к присяге, которая проходит в иранском парламенте.