Черноморской флот (ЧФ) получит два уникальных тральщика проекта 12700, шифр «Александрит». Противоминные корабли «Георгий Курбатов» и «Владимир Емельянов», в отличие от своих предшественников, оснащены специальными катерами-беспилотниками. Традиционные тральщики обезвреживают мины с помощью специального приспособления — минного трала. Он буксируется за кораблем. Поэтому чтобы вывести из строя «адскую машину», тральщику надо пройти непосредственно над миной. А вот беспилотные катера, установленные на «Александритах», обнаруживают мины и ликвидируют их, не подвергая риску сам корабль и жизни его экипажа. По словам экспертов, новейшие корабли позволят ВМФ России ликвидировать отставание от флотов развитых стран мира в области противоминных систем.

Как рассказали «Известиям» в штабе ЧФ, «Георгий Курбатов» должен войти в состав флота до конца 2018 года. Строительство его «систершипа» — «Владимира Емельянова» — началось только в нынешнем году. Поэтому пополнить ряды Черноморского флота он должен в 2020-м.

Для новых кораблей уже формируются команды на базе экипажей ранее списанных тральщиков проекта 266М, в частности «Вице-адмирала Жукова».

Тральщики проекта 12700 — это сравнительно небольшие корабли. Их водоизмещение всего около 900 тонн, длина почти 62 метра. Корабли способны развивать скорость около 17 узлов (31 километр в час) и пройти до 1,5 тысячи морских мин. В настоящее время в ВМФ России всего один «Александрит» — «Александр Обухов», который входит в состав Балтийского флота. «Георгий Курбатов» станет вторым.

— Традиционно в ВМФ СССР все новые тральщики последних поколений шли на Черноморский флот, — рассказал «Известиям» научный редактор журнала «Экспорт вооружения» Михаил Барабанов. — На полигонах ЧФ производились отработка и испытания их новых противоминных систем. Также поступление «Александритов» именно на Черноморский флот жизненно важно ввиду отставания ВМФ РФ в современных противоминных силах.

Согласно первоначальному проекту, «главным калибром» тральщиков проекта 12700 должны были стать французские беспилотные катера Inspector фирмы ЕСА. Это девятиметровые суда, оснащенные двумя гидроакустическими станциями (ГАС) для поиска мин. Также в арсенале катеров есть миниатюрные дистанционно-управляемые аппараты для обезвреживания или уничтожения «адских машин». Inspector обнаруживает и ликвидирует цели на глубине от 10 до 100 метров и может действовать на расстоянии до 10 километров от тральщика-носителя. Но сейчас на смену французским изделиям пришли аналогичные российские.

— На Западе еще с 1980-х годов начали переходить на уничтожение мин противоминными аппаратами по курсу корабля. Но в ВМФ СССР, а потом и в РФ, основным способом траления на старых тральщиках оставалось «хождение над минами», — пояснил Михаил Барабанов. ­— Беспилотные катера — это дальнейшее развитие технологии выноса противоминных средств с тральщика. Мина обнаруживается с помощью ГАС, установленной непосредственно на катере, а специальные беспилотные аппараты их обезвреживают. При этом сам Inspector слишком мал для срабатывания на него взрывателя мин. Но в связи с прекращением поставок французских катеров из-за санкций было решено создать аналогичные российские изделия.

Как отметил эксперт, Inspector имел существенный недостаток. Из-за слишком больших размеров (9,5 м) его нельзя было принимать на борт тральщиков проекта 12700. Российские катера такого недостатка лишены.

Головной тральщик «Александр Обухов» был заложен 22 сентября 2011 года. По первоначальному плану спуск на воду был запланирован на 2012 год. Но из-за ряда задержек он состоялся только в июне 2014-го. А спустя два года корабль был передан Балтийскому флоту. В качестве причин срывов сроков был назван отказ французской стороны поставлять беспилотные катера.

«Георгий Курбатов» был заложен 24 апреля 2015 года. Но в июне 2016-го на корабле произошло возгорание обшивки. Ожидается, что его спуск состоится только осенью нынешнего года. «Владимир Емельянов» был заложен 20 апреля 2017 года.