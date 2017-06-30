Бывший член Совета Федерации от Белгородской области Сергей Попельнюхов, осужденный за мошенничество более чем на 1 млрд рублей, был ошибочно отправлен в орловскую колонию до вступления приговора в силу. Об этом сообщил его адвокат Владимир Аверин.

Ранее приговоренный к семи годам колонии общего режима сенатор ожидал в СИЗО рассмотрения апелляционной жалобы Мосгорсудом. Однако дождаться вердикта ему не дали.

«Попельнюхова по ошибке без вступления приговора в законную силу отвезли в Орел отбывать наказание», — цитирует Аверина ТАСС.

Защитник добавил, что сотрудники СИЗО уже пообещали в ближайшее время вернуть подзащитного обратно, но пока этого сделано не было.

Сергей Попельнюхов осужден в феврале за мошенничество при выполнении контракта с «Рособоронэкспортом» и правительством Венесуэлы на строительство завода по производству автоматов Калашникова. Выделенные денежные средства в размере 1,18 млрд рублей были им похищены.