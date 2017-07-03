Российские ученые нашли эффективный способ вывести человека из комы
Врачи Научного центра неврологии (ФГБНУ НЦН) разработали метод, который позволяет выводить пациентов из хронических посткоматозных состояний. Как рассказал «Известиям» директор центра, академик Михаил Пирадов, метод эффективен в отношении пациентов с так называемым состоянием минимального сознания — когда до вегетативного всего один шаг.
Исследования проводятся уже два года, и их завершение запланировано на 2019 год. Но ученым уже удалось добиться первых результатов — вернуть сознание нескольким пациентам, находившимся в коме.
— Кома — это отсутствие реакции человека на какие-либо внешние раздражители. Любая кома заканчивается через две–четыре недели после своего начала несколькими состояниями. Лучший случай — переход в ясное сознание. Менее хороший вариант — переход в состояние минимального сознания, которое, в свою очередь, делится на минимальное сознание «плюс» (ближе к ясному сознанию) и «минус» — чуть ближе к вегетативному состоянию. Третье состояние выхода из комы — вегетативное. Есть и четвертое — смерть, — пояснил Михаил Пирадов. — В фильме «Убить Билла», а также во многих других современных боевиках герои или героини несколько лет лежат в так называемой коме, а потом встают и начинают совершать различные подвиги. Это всё сказки, так не бывает.
По словам академика, пациентов, находящихся в вегетативном состоянии и состоянии минимального сознания с каждым годом становится всё больше. Это объясняется растущим уровнем реаниматологии, когда врачи с помощью современных технологий и фармпрепаратов спасают жизнь тяжелым больным. Однако качество жизни при этом сильно снижается. С ростом числа таких пациентов встал вопрос — каким образом их реабилитировать.
— Такие пациенты требуют значительных финансовых затрат клиник, в которых они находятся. Чтобы не было инфекций, должны быть хорошие антибиотики. Чтобы не было тромбоэмболий — необходимы низкомолекулярные гепарины. Чтобы не было пролежней, медсестры должны поворачивать пациентов каждые два–четыре часа с боку на бок и обтирать трижды в сутки специальными мазями, своевременно поить и кормить через зонд для предупреждения обезвоживания и истощения и так далее. Система ухода за тяжелыми больными весьма затратна не только финансово, но и чисто физически. Поэтому чрезвычайно важно научиться эффективно их восстанавливать, — рассказал Михаил Пирадов.
Неврологи ФГБНУ НЦН при лечении больных в посткоматозных состояниях используют технологии навигационной транскраниальной магнитной стимуляции (метод, позволяющий неинвазивно стимулировать кору головного мозга при помощи электромагнитных импульсов). Исследования проводятся совместно с Миланским университетом и Гарвардской медицинской школой.
Перед врачами поставлена задача выводить пациентов из вегетативных состояний и состояний минимального сознания, то есть самых тяжелых. В лечении больных второй категории врачи уже добились определенных успехов. Им удалось повысить уровень сознания нескольким пациентам. Но врачам еще предстоит проделать большую исследовательскую работу, чтобы найти способы восстанавливать сознание и у других тяжелых больных.
— Изучая больных, находящихся в разных посткоматозных состояниях, с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, мы можем видеть, какие области мозга пробуждаются раньше всего, когда человек становится не только бодрствующим, но у него появляется и сознание. Мы пытаемся сейчас найти ту область мозга, которая первой восстанавливается и обуславливает наличие сознания без какого-либо воздействия извне. Этого пока никто в мире не смог сделать, тем важнее и интереснее данная задача.
Исследования проводятся на базе отделений нейрореанимации и нейрореабилитации Научного центра неврологии при поддержке Российского научного фонда (РНФ). На реализацию проекта ежегодно выделяется 6 млн. рублей. Завершить исследования и представить конкретные результаты ученые Центра планируют уже через два года.
Доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и анестезиологии-реаниматологии Уральского государственного медицинского университета Андрей Белкин считает, что исследование крайне актуально.
— Попытки заглянуть за пределы утраченного сознания и вернуть его делаются во всем мире. Исход конкретно этого исследования очень интересен. Это шанс на восстановление пациента как личности, — рассказал специалист «Известиям».
По данным последних зарубежных исследований, число пациентов в таких состояниях варьируется от 0,2 до 6,1 на 100 тыс. человек. В Минздраве РФ «Известиям» сообщили, что точной статистики по российским пациентам нет. Очень часто после выписки из стационара эти пациенты исчезают из поля зрения врачей, и все тяготы и заботы о них ложатся на плечи родственников.