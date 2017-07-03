Врачи Научного центра неврологии (ФГБНУ НЦН) разработали метод, который позволяет выводить пациентов из хронических посткоматозных состояний. Как рассказал «Известиям» директор центра, академик Михаил Пирадов, метод эффективен в отношении пациентов с так называемым состоянием минимального сознания — когда до вегетативного всего один шаг.

Исследования проводятся уже два года, и их завершение запланировано на 2019 год. Но ученым уже удалось добиться первых результатов — вернуть сознание нескольким пациентам, находившимся в коме.

— Кома — это отсутствие реакции человека на какие-либо внешние раздражители. Любая кома заканчивается через две–четыре недели после своего начала несколькими состояниями. Лучший случай — переход в ясное сознание. Менее хороший вариант — переход в состояние минимального сознания, которое, в свою очередь, делится на минимальное сознание «плюс» (ближе к ясному сознанию) и «минус» — чуть ближе к вегетативному состоянию. Третье состояние выхода из комы — вегетативное. Есть и четвертое — смерть, — пояснил Михаил Пирадов. — В фильме «Убить Билла», а также во многих других современных боевиках герои или героини несколько лет лежат в так называемой коме, а потом встают и начинают совершать различные подвиги. Это всё сказки, так не бывает.

По словам академика, пациентов, находящихся в вегетативном состоянии и состоянии минимального сознания с каждым годом становится всё больше. Это объясняется растущим уровнем реаниматологии, когда врачи с помощью современных технологий и фармпрепаратов спасают жизнь тяжелым больным. Однако качество жизни при этом сильно снижается. С ростом числа таких пациентов встал вопрос — каким образом их реабилитировать.

— Такие пациенты требуют значительных финансовых затрат клиник, в которых они находятся. Чтобы не было инфекций, должны быть хорошие антибиотики. Чтобы не было тромбоэмболий — необходимы низкомолекулярные гепарины. Чтобы не было пролежней, медсестры должны поворачивать пациентов каждые два–четыре часа с боку на бок и обтирать трижды в сутки специальными мазями, своевременно поить и кормить через зонд для предупреждения обезвоживания и истощения и так далее. Система ухода за тяжелыми больными весьма затратна не только финансово, но и чисто физически. Поэтому чрезвычайно важно научиться эффективно их восстанавливать, — рассказал Михаил Пирадов.

Неврологи ФГБНУ НЦН при лечении больных в посткоматозных состояниях используют технологии навигационной транскраниальной магнитной стимуляции (метод, позволяющий неинвазивно стимулировать кору головного мозга при помощи электромагнитных импульсов). Исследования проводятся совместно с Миланским университетом и Гарвардской медицинской школой.

Перед врачами поставлена задача выводить пациентов из вегетативных состояний и состояний минимального сознания, то есть самых тяжелых. В лечении больных второй категории врачи уже добились определенных успехов. Им удалось повысить уровень сознания нескольким пациентам. Но врачам еще предстоит проделать большую исследовательскую работу, чтобы найти способы восстанавливать сознание и у других тяжелых больных.

— Изучая больных, находящихся в разных посткоматозных состояниях, с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, мы можем видеть, какие области мозга пробуждаются раньше всего, когда человек становится не только бодрствующим, но у него появляется и сознание. Мы пытаемся сейчас найти ту область мозга, которая первой восстанавливается и обуславливает наличие сознания без какого-либо воздействия извне. Этого пока никто в мире не смог сделать, тем важнее и интереснее данная задача.

Исследования проводятся на базе отделений нейрореанимации и нейрореабилитации Научного центра неврологии при поддержке Российского научного фонда (РНФ). На реализацию проекта ежегодно выделяется 6 млн. рублей. Завершить исследования и представить конкретные результаты ученые Центра планируют уже через два года.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и анестезиологии-реаниматологии Уральского государственного медицинского университета Андрей Белкин считает, что исследование крайне актуально.

— Попытки заглянуть за пределы утраченного сознания и вернуть его делаются во всем мире. Исход конкретно этого исследования очень интересен. Это шанс на восстановление пациента как личности, — рассказал специалист «Известиям».

По данным последних зарубежных исследований, число пациентов в таких состояниях варьируется от 0,2 до 6,1 на 100 тыс. человек. В Минздраве РФ «Известиям» сообщили, что точной статистики по российским пациентам нет. Очень часто после выписки из стационара эти пациенты исчезают из поля зрения врачей, и все тяготы и заботы о них ложатся на плечи родственников.