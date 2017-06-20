По данным исследования «РосИндекс» компании Ipsos Comcon, 57% жителей крупных российских городов (с населением больше 100 тыс. человек) считают свое питание здоровым. Примерно пятая часть горожан старше 16 лет (23%) следит за количеством калорий в своем рационе. Самыми полезными продуктами россияне называют рыбу, мясо, свежие овощи и фрукты. Однако люди разных возрастных групп расходятся в понимании того, что можно назвать здоровым питанием.

Так, граждане старше 20 лет на первое место списка наиболее полезных для здоровья продуктов ставят рыбу, на второе — мясо и, помимо овощей и фруктов, включают в топ-5 кисломолочные продукты. Молодежь (16–20 лет) больше уверена в пользе мяса, рыбу ставит только на четвертое место, а кисломолочным продуктам предпочитает молоко.

Главный диетолог страны, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАМН и РАН Виктор Тутельян считает, что некорректно говорить о здоровых или нездоровых продуктах.

— Всё дело в рационе. Организм должен получать определенный набор веществ, и не так важно, с какими именно продуктами они поступят, — пояснил академик «Известиям». — Можно съесть кусок свежего хлеба с тонким слоем сливочного масла и получить полезные организму питательные вещества. Но если бутербродов будет несколько, а слой масла — внушительным, то такое питание сложно назвать сбалансированным.

Набор продуктов, которые россияне выбирают, чтобы побаловать себя, также отличается в разных возрастных группах. Юное поколение признается в любви к шоколаду, мороженому, мясной гастрономии (колбасам и ветчине), чипсам и снекам. Каждый второй россиянин 16–20 лет считает себя сладкоежкой. Более зрелые граждане лакомятся фруктами и ягодами, копченой рыбой и мясными деликатесами (окороком, шейкой, бужениной).

Исследование также показало, что молодежь менее склонна переплачивать за экологическую чистоту продуктов, более лояльно относится к производным генной инженерии и не слишком стремится выбирать отечественного производителя. 41% зрелых граждан готов больше заплатить за безопасные продукты.

— Качество продукта определяет потребитель, — отметил руководитель Клиники коррекции веса, профессор, доктор медицинских наук Алексей Ковальчук. — Большинство людей выбирают товары подешевле. При этом производитель не может сэкономить на упаковке и внешнем виде продукции, формат которых диктуют маркетинговые технологии. Поэтому он экономит на качестве.

Эксперт также считает выбор отечественной продукции как более экологичной не всегда обоснованным, так как в России используются те же технологии, что и за рубежом. Виктор Тутельян согласен с коллегой в том, что страна производства не так важна, но отмечает, что полезнее те продукты, которые быстро попадают на стол потребителя.

— Вспомните, какая клубника была в продаже месяц назад и какая она сейчас, в сезон, — сочная, ароматная. Продукты, привезенные издалека, больше повреждаются при транспортировке или содержат много консервантов, что не делает питание более полезным, — считает эксперт.

По мнению диетолога, лучшая сохранность является преимуществом ГМО, и лояльное отношение молодежи к этой продукции он называет прогрессивным.

— Молодежь выбирает современные технологии, и это правильно. ГМО позволяют сделать качественные продукты более доступными по цене. Они безопаснее за счет повышенной защиты от вредителей. Ведь когда плоды повреждаются, в них через нарушенные ткани попадают и начинают размножаться вредные микроорганизмы. С генно-модифицированными плодами такого не произойдет, — сказал Виктор Тутельян.

А вот убежденность россиян в том, что они питаются правильно, академик назвал излишне оптимистичной.

— Из-за малоподвижного образа жизни горожане, как правило, не успевают расходовать всю энергию, полученную с пищей. Результатом переедания становится избыточный вес и другие проблемы со здоровьем. Гражданам необходимо более строго контролировать количество съеденного. Если позволили себе переесть во время застолья, следующий день следует сделать разгрузочным — перейти, например, на яблоки, — отметил Виктор Тутельян.

Директор по маркетингу и коммуникациям компании Ipsos Comcon Людмила Новиченкова сообщила, что женщины обычно больше, чем мужчины, склонны уделять внимание здоровому питанию. Что касается возраста, внимание к здоровому образу жизни и, в частности, к здоровому питанию выходит на первый план у старших групп — от 55 лет.

— Несмотря на тенденцию к здоровому образу жизни, мы пока не видим активного роста доли людей, считающих свое питание здоровым, — сказала Людмила Новиченкова. — Наоборот, доля людей, которые уверены в полноценности своего рациона, снижается. Это происходит из-за того, что сейчас публикуется много информации по теме, происходит осознание, какие продукты считать здоровыми, а какие — нет. Даже если человек начинает понимать, что его повседневное меню нельзя считать в полной мере здоровым, пищевые привычки поменять не так-то просто. С другой стороны, идет поток информации, что здоровые продукты стоят недешево, и очень часто это так и есть. Поэтому далеко не каждый может себе позволить переключиться на них.

По данным «РосИндекса», доля граждан, уверенных в правильности своего питания, ежегодно снижается на 1%. Так, в 2015 году их было 58,8%, а в 2014-м — 59,8%.