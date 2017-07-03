Экспертный совет при правительстве предложил создать систему «зеленых» госзакупок и экологоориентированного госзаказа («Известия» ознакомились с соответствующим документом). Для этого предполагается предусмотреть в законодательстве, чтобы при определенного вида закупках приоритет отдавался экологичным товарам и услугам. По мнению экспертов, переориентировать контрактную систему в сторону «зеленых» товаров будет сложно, поскольку при госзакупках в приоритете не качество товара, а его цена. При этом экологичные товары стоят дороже обычных.

В конце прошлого года по итогам заседания Госсовета по экологии президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по развитию в России «зеленых» финансовых инструментов. «Зеленые» инструменты — это товары и услуги, которые способствуют улучшению состояния окружающей среды, смягчению последствий климатических изменений и более эффективному использованию природных ресурсов.

Экспертный совет при правительстве в сотрудничестве с Открытым правительством подготовил свои предложения. В частности, эксперты указывают на необходимость создания системы «зеленых» госзакупок или экологоориентированного госзаказа. Под «зелеными» госзакупками имеется в виду, что при госзаказе организации в первую очередь будут смотреть, насколько товар соответствует экологическим стандартам. Для этого экспертный совет предлагает сформировать перечень «зеленых» товаров и услуг и предусмотреть в законодательстве требование покупать только соответствующий экологическим нормам товар.

«Эти меры позволят создать полноценную систему «зеленых» госзакупок и стимулировать производство «зеленых» товаров и услуг», — говорится в документе.

При этом отмечается, что при выборе «зеленых» услуг следует учитывать необходимость расчета экономических, тарифных и бюджетных последствий.

Член Комитета гражданских инициатив Иван Бегтин считает, что внедрить «зеленые» госзакупки в России будет очень сложно и для этого нужна политическая воля.

— У нас «зеленые» госзакупки вряд ли заработают, поскольку по закону в приоритете не качество закупаемого товара, а его цена. Закупается то, что дешевле. А экологические товары всегда будут дороже, — сказал Иван Бегтин.

Руководитель программы по экологическому праву Всемирного фонда защиты природы Екатерина Хмелева отметила, что в мире «зеленые» закупки развивают уже около 25 лет.

— В Евросоюзе установлены экологические стандарты для 21 вида товаров и услуг, начиная с бумаги и заканчивая строительством дорог. От установления законодательной нормы о «зеленых» госзакупках выиграют все отрасли, которые при производстве своих товаров используют экологические стандарты. Сегодня у нас по этим стандартам в основном производятся бумага и бытовая химия, — рассказала Екатерина Хмелева.

Директор Института управления закупками и продажами им. А.Б. Соловьева НИУ ВШЭ Наталья Маслова полагает, что введение законодательной нормы о закупке «зеленых» товаров чревато нарушением принципов конкуренции.

— Любые приоритеты подобного рода носят характер ограничения, а развитие конкуренции у нас — одно из основных направлений. С точки зрения благополучия людей нужно развивать «зеленые» закупки, однако это ограничит участие в тендерах производителей, которые предлагают товары без учета экологических стандартов, — предупредила Наталья Маслова.

В пресс-службе Минфина воздержались от комментариев. В пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что не получали предложения экспертного совета.

В пресс-службе Минприроды сообщили, что подготовили свои предложения по развитию «зеленого» финансирования и направили их в правительство в начале июня.

В пресс-службе ЦБ заявили, что изучают вопрос внедрения схем «зеленого» финансирования в российскую финансовую систему, в том числе с учетом уже существующего зарубежного опыта.