В Семилукском районе Воронежской области планируется установить памятник местной героине Прасковье Щеголевой. Во время Великой Отечественной войны она спасла летчика. Проект поддержали местные жители, макет подготовили члены Союза художников России Альберт и Валерий Гомозовы.

На изготовление монумента собрано порядка 850 тыс. рублей, окончательная стоимость пока не сообщается. Как передает ИА «Абирег», в основе концепции памятника — дверной проем как символ разделения прошлого и будущего.

В сентябре этого года подвигу Щеголевой исполнится 75 лет. За него женщина была награждена орденом Отечественной войны I степени. Рассказ о подвиге Прасковьи Щеголевой был положен в основу документальной повести Евгения Велтистова «Прасковья». Ей же свою песню «Прасковья» посвятил поэт Михаил Исаковский.