Специалисты NASA Исследовательского центра Эймса в Кремниевой долине в штате Калифорния представили компьютерную модель процессов, которые возникли в феврале 2013 года при входе в атмосферу Земли Челябинского метеорита. Видеоролик размещен на официальном канале центра в YouTube.

Специалисты создали масштабную модель на суперкомпьютере Pleiades, для того чтобы изучить различные варианты падения небесного тела. По данным пресс-службы NASA, им удалось имитировать аэродинамические процессы, которые происходили при распаде метеорита и при размягчении метеоритного вещества под воздействием высоких температур.

Метеорит выделен на кадрах серым цветом, а ударные волны — желтым, оранжевым и красным. Черным цветом отмечены разрушающиеся фрагменты объекта, уточняет RT.