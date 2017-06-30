Глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров стал новым членом совета директоров «Газпрома». Такое решение было принято на годовом собрании газового холдинга.

Акционеры «Газпрома» в пятницу на годовом собрании избрали новый состав директоров, в который вместо экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, вошел министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Остальной состав участников совета остался без изменений. Среди переизбранных членов председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, министр энергетики РФ Александр Новак, председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, а также независимые директора — глава Kazenergy Тимур Кулибаев, ректор РГУ им. И.М. Губкина Виктор Мартынов и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был уволен с поста министра и задержан 14 ноября 2016 года при получении взятки в $2 млн В настоящее время бывший министр находится под домашним арестом.