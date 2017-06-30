Серферы следят за безопасностью на воде на пляжах Ялты
На пляжах Ялты, помимо традиционных спасателей, работают серферы. Инновационный подход предлагает новая концепция отдыха, предложенная городскими властями.
Как рассказали ИА SevastopolMedia представители МУП «Объединенная управляющая компания», в этом году привычный пляжный отдых превратился в семейный. Помимо разнообразной тематики отдыха, предполагается и создание максимально безопасных условий.
Специалисты утверждают, что у серфборда есть преимущества во время спасения утопающих. Он более легкий по сравнению со спасательной шлюпкой. Установленные на нем волнорезы позволяют даже в шторм за минимальное время добраться до цели.
В России нет аналогов такому методу спасения, информирует агентство.