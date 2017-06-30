На пляжах Ялты, помимо традиционных спасателей, работают серферы. Инновационный подход предлагает новая концепция отдыха, предложенная городскими властями.

Как рассказали ИА SevastopolMedia представители МУП «Объединенная управляющая компания», в этом году привычный пляжный отдых превратился в семейный. Помимо разнообразной тематики отдыха, предполагается и создание максимально безопасных условий.

Специалисты утверждают, что у серфборда есть преимущества во время спасения утопающих. Он более легкий по сравнению со спасательной шлюпкой. Установленные на нем волнорезы позволяют даже в шторм за минимальное время добраться до цели.

В России нет аналогов такому методу спасения, информирует агентство.