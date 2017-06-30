Введение абсолютного запрета въезда на Украину с территории РФ рассматривается как один из вариантов ужесточения правил въезда в страну граждан России. Об этом на пресс-конференции в пятницу в Киеве сообщил директор политического департамента МИД Алексей Макеев.

По его словам, рассматриваются несколько сценариев возможных ограничений.

Одним из них может стать ограничение въезда некоторых категорий граждан РФ, которые будут определяться в процессе взаимодействия со спецслужбами.

Другой вариант — это введение визового режима.

По словам Макеева, также не исключается введение абсолютного запрета въезда на Украину с территории РФ.

«В конце концов, может быть введен абсолютный запрет, если будет с точки зрения национальной безопасности такая необходимость», — цитирует представителя украинского МИД «Интерфакс-Украина».