Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии пополнился двумя новыми объектами с общим объемом инвестиций 875 млн рублей и созданием 266 рабочих мест.

Речь идет о строительстве гостинично-ресторанного комплекса в горнолыжном центре «Мраткино» на территории Белорецкого района и создании туристической зоны отдыха и рыбного хозяйства на озере Якты-Куль в Абзелиловском районе, передает ИА «Башинформ».

Как ранее писали «Известия», республика Башкортостан совместно с Оренбургской областью будут развивать туристическое направление. Руководители регионов договорились о создании туристической дестинации «Южный Урал». Основным направлением туркластера станет лечебно-оздоровительный отдых. Общий объем инвестиций проекта оценивается в 19 млрд рублей.