Правительство России приняло основные параметры прогноза по социально-экономическому развитию РФ и характеристику бюджета страны на ближайшие три года, сообщается на сайте кабмина.

«Одобрить основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», — говорится в сообщении.

Помимо этого, правительство одобрило основные характеристики федерального бюджета на период с 2018 по 2020 год.

Также был принят проект распоряжения, которым предлагается выделить Минпромторгу 7,5 млрд рублей на обеспечение стабильного социально-экономического развития России в 2017 году.

При этом глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что уточнения по прогнозам стоит ждать в августе. В частности, по его словам, может быть улучшен прогноз по росту инвестиций на 2017 год и пересмотрен в сторону укрепления прогноз по курсу рубля к доллару.