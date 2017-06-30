Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Россия и США имеют все возможности, чтобы достичь заметного прогресса в отношениях и улучшить ситуацию в мире. Об этом он заявил во время выступления на «Примаковских чтениях» в Москве.

Как подчеркнул экс-госсекретарь, для достижения прогресса необходимы совместные усилия двух стран. Киссинджер отметил, что много раз встречался с бывшим министром, однако встречи носили сопернический характер.

«Обычно мы встречались как соперники, как противостоящие друг другу переговорщики. Но мы всегда чувствовали, что разделяем одно общее убеждение — что проблемы отношений между Россией и США, между Советским Союзом и США должны быть решены путем переговоров и путем достижения общего видения будущего», — сказал Киссинждер.

По словам экс-госсекретаря, напряженность в отношениях между странами — явление не новое, но сейчас Россия и США смогли преодолеть напряженность, которая возникала в прошлом.

На встрече с Сергеем Лавровым бывший госсекретарь согласился с главой МИД РФ, что настоящие отношения Путина и Трампа являются «ненормальными». Переговорщики выразили надежду, что на ближайшей встрече главы государств смогут преодолеть разногласия и поговорить о «будущем, которое есть у каждой страны», применив опыт выхода из прошлых кризисов.