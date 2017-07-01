Кубок конфедераций, проходящий в России, выходит на завершающую стадию. Два из четырех городов хозяев турнира — Казань и Сочи — уже попрощались с соревнованием ФИФА. Там прошли полуфинальные встречи Португалия–Чили и Германия–Мексика.

Матчи 1/2 финала получились абсолютно непохожими друг на друга. По игре чилийцев с португальцами было видно, что силы соперников равны. Исход матча решился только в серии пенальти при счете 0:0 в основное и дополнительное время. Главным героем стал голкипер южноамериканцев Клаудио Браво, парировавший три 11-метровых удара.

Во втором полуфинале перевес в пользу сборной Германии был огромным, уже к восьмой минуте мексиканцы проигрывали со счетом 0:2. Единственное, что спасло их от сухого поражения, — «гол престижа» в конце встречи. Итоговый результат матча — 4:1 в пользу бундестим.

Таким образом, в финале и матче за третье место зрителей ждет повторение противостояний первого тура группового этапа: Чили–Германия и Португалия–Мексика.

Матч за бронзовые медали пройдет 2 июля в Москве на стадионе «Спартак». Напомним, на групповом этапе мексиканцы разошлись с португальцами миром — 2:2. Однако в предстоящей встрече действующие чемпионы Европы останутся без своей главной боевой единицы: Криштиану Роналду по семейным обстоятельствам покинул расположение сборной и в матче за третье место не сыграет. Один из лидеров сборной Мексики, автор красивейшего гола в ворота Германии в полуфинале Марко Фабиан признался «Известиям», что в схватке за бронзу его команда настроена только на победу.

— У нас был очень сложный матч с сильнейшим соперником, — сказал «Известиям» Фабиан. — Мы пропустили два быстрых гола в первом тайме, и это очень подвело нас. Затем мы имели много моментов у ворот немецкой сборной, но не реализовали их, а это самое важное в футболе. Что касается Португалии, то мы уже имеем опыт игры с ними. Примерно знаем, чего от них ожидать. Мы настроены только на победу в этой игре.

Помимо этого мексиканский футболист отметил высокий уровень организации Кубка конфедераций в России и выразил надежду, что приедет сюда вновь через год — уже на чемпионат мира.

— В России всё организованно прекрасно, — отметил полузащитник. — Все мои партнеры по сборной считают, что здесь здорово, и мы отлично себя чувствуем у вас в стране. Надеюсь, через год нам удастся вернуться сюда и поучаствовать в чемпионате мира. Уверен, что он также пройдет на высоком уровне. Пока что я был только в двух российских городах: Сочи и Казани. Они оба прекрасны и готовы к таким соревнованиям. Даже не могу сказать, где мне понравилось больше. Отличные стадионы, инфраструктура. Если мы пробьемся на Кубок мира в 2018-м, то не принципиально, где именно будет расположен наш тренировочный лагерь. Все поля, на которых мы занимались, в отличном состоянии. Думаю, и через год с этим проблем не будет.

Также Марко Фабиан вспомнил об игре против сборной России и отметил двух подопечных Станислава Черчесова.

— У России очень крепкая сборная, — добавил мексиканский игрок. — Ваши игроки очень хороши в борьбе, у них высокая скорость и неплохое владение мячом. Запомнились нападающие сборной России под номерами 9 и 11 (Федор Смолов и Александр Бухаров. — «Известия»). Мне кажется, они сыграли неплохо. Думаю, на предстоящем чемпионате мира Россия будет важным игроком.

Главный матч турнира состоится в тот же день, что и игра за третье место. Встреча сборных Германии и Чили пройдет в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. На групповом этапе эти команды сыграли вничью 2:2. Однако на этот раз ставки будут куда выше. Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель заявил «Известиям», что надеется на более благоприятный результат, чем в первом матче с чилийцами.

— Мы счастливы, что нам удалось пробиться в финал Кубка конфедераций, — сказал функционер. — С самого начала наша команда была предельно мотивирована на этот турнир. Конечно, несколько наших известных игроков не приехали в Россию, однако в нынешнем составе много перспективных футболистов, которые, вероятно, сыграют в следующем году на чемпионате мира. А сейчас они показали, что могут играть на международной арене и сделали это очень здорово. Наш главный тренер Йоахим Лёв вместе со своим штабом нашел интересный ход и собрал молодую команду. Им были найдены отличные решения, как играть с латиноамериканскими и африканскими командами. Я очень оптимистично настроен перед финалом. Надеюсь, в воскресенье мы сыграем с Чили лучше, чем на групповом этапе.

Райнхард Гриндель также отметил, что российские города отлично подготовились к приему национальных команд.

— Даже не могу сказать, какой из городов турнира нам приглянулся больше, — признался президент DFB. — Я глубоко ценю то, как россияне поддерживали нас: мы им действительно симпатичны. Они хорошо отреагировали на появление наших молодых игроков, эта поддержка очень важна. Как вы знаете, в Казани мы вместе с руководством Республики Татарстан и Виталием Мутко приняли участие в мероприятии, посвященном годовщине нападения Германии на Советский Союз во Второй мировой войне. Думаю, нам удалось выразить всё наше уважение к российскому народу.

Напомним, в Кубке конфедераций – 2017 приняли участие все действующие победители континентальных чемпионатов: Португалия, Камерун, Чили, Новая Зеландия, Австралия и Мексика,чемпион мира Германия и Россия — как хозяйка турнира.

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