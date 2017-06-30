Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу актиреа Жерара Депардье около 5,5 млн рублей с индивидуального предпринимателя Елены Лазаревой, пишет «Интерфакс». Изначально в иске было заявлено 6,7 млн рублей.

Представитель Лазаревой планирует обжаловать данное решение суда.

Депардье требовал от Лазаревой вернуть средства, перечисленные предпринимательнице через его счет в Пробизнесбанке, который был признан банкротом.

Истец заявил, что деньги перечислись ответчице по неизвестным ему причинам.

Представитль Лазаревой, в свою очередь сообщил, что она оказывала Депардье юридическе услуги по договоренности с Арно Фриле, представителем актера в РФ.