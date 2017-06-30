Введение визового режима с Россией не поддерживают более половины украинцев. Таковы результаты социологического опроса фонда «Демократические инициативы им. Илька Кучерива», передает «Интерфакс».

По данным исследования, 51,4% респондентов не хотят визового режима с Россией, введение виз поддерживает 32,9% опрошенных, затруднились ответить 15,7%.

Наиболее активными сторонниками визового режима оказались жители западной Украины (60% поддерживают, 28% — нет). Меньше всего введение виз одобряют в южных областях страны (за — 4%, против — 62%).

У половины опрошенных украинцев в России живут родственники, друзья или близкие знакомые.