Банк России назначил Алису Мельникову новым руководителем департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов, соощает пресс-служба ЦБ.

Она вступает в должность 3 июля.

«Приказом Председателя Банка России с 3 июля 2017 года директором Департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Центрального банка Российской Федерации назначена Мельникова Алиса Валериевна», — говорится в сообщении.

Алиса Мельникова окончила МАИ по специальности «Автоматизированные системы управления и обработки информации», затем училась в Российской высшей внешнеэкономической школе по специальности «Внешнеэкономическая деятельность: организация и управление».

С 2000 по 2012 годы работала в руководящих должностях в различных IT-компаниях, в частности, «Ай-Теко», ISG, Egar Technology.

В 2012 году перешла работать в Номос-банк в качестве советника старшего вице-президента. С 2013 года работает в компании «Сбербанк–Технологии», «дочке» Сбербанка.