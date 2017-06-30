Министерство экономического развития России может в августе пересмотреть прогноз по курсу рубля в сторону его укрепления, если цены на нефть останутся на высоком уровне и если сохранится тенденция по укреплению евро. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, пишет «Интерфакс».

«Вчера я отмечал, что у нас изменения очень важные (с апрельского прогноза. — Ред.), что евро у нас сейчас торгуется 1,14 к доллару, а в прогнозе стоит 1,06, поэтому надо не только на доллар смотреть, но и на евро. Пока мы ничего не меняем. Но мы в августе, понятно, что, если у нас 1,14 соотношение сохранится, и если высокая нефть сохранится, понятно, что и соотношение изменится (рубля к доллару в прогнозе в сторону укрепления рубля)», — заявил он.

Вчера Орешкин заявил, что существенных колебаний курса рубля не предвидится в ближайшее время. Курс около 60 рублей за доллар и 68 рублей за евро будут стабильными.