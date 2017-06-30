Британский исполнитель Робби Уильямс выступит на закрытии конкурса молодых исполнителей «Новая волна – 2017» в Сочи. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Конкурс пройдет в Сочи с 8 по 14 сентября в Олимпийском парке. Специально для проведения мероприятия там возведут New Wave hall, сообщает «РИА Новости».

На церемонии закрытия «Новой волны», которая состоится 14 сентября, Робби Уильямс исполнит семь своих хитов, сообщает телеканал «360». Почетными гостями конкурса в разные годы становились мировые звезды, такие как Стинг, Стиви Уандер, Энрике Иглесиас, Том Джонс, Тони Брекстон.

С 2002 по 2014 год конкурс «Новая волна» проходил в Юрмале, однако два года назад организаторы приняли решение о его переносе в Сочи. Причиной послужил запрет латвийских властей на въезд на территорию страны российским артистам Валерии, Олегу Газманову и Иосифу Кобзону.