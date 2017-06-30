Полиция признала теннистистку Винус Уильямс виновной в ДТП со смертельным исходом. Об этом пишет CNN со ссылкой на отчет полиции.

Инцидент произошел 9 июня во Флориде. Внедорожник Уильямс Toyota Sequoia столкнулся на перекрестке с автомобилем Hyundai Accent, в котором находились Линда и Джером Барсоны. От полученных травм в результете ДТП 78-летний Джером Барсон скончался.

В полиции считают, что Уильямс виновна в том, что не уступила дорогу. Других обвинений теннисистке не предъявили, ее не вызывали в суд по делу о нарушении правил дорожного движения, подчеркнул ее адвокат Малкольм Каннингэм.

Также он заявил, что теннисистка уже выразила свои глубочайшие соболезнования семье погибшего.