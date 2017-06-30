Посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай заявил, что продажа оружия Тайваню и введение ряда санкций против китайских компаний подрывают двусторонние отношения. Об этом передает агентство Рейтер.

Дипломат рассказал журналистам, что действия со стороны США «без сомнения негативно повлияют на взаимное доверие между двумя сторонами».

Напомним, в четверг госдепартамент заявил, что США продадут Тайваню оружие на $1,4 млрд. В этот же день США включили в санкционный список несколько китайских компаний, обвинив их в связях с КНДР.