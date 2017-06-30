Более 200 тыс. человек посетили выставку европейской живописи «Старые мастера» из коллекции Эрмитажа, которая проходила с марта по июнь в Художественном музее Мори в Токио. Экспозиция была организована в рамках фестиваля «Русские сезоны».

«Отзывы прекрасные, в большинстве анкет посетители выразили желание обязательно приехать в Санкт-Петербург и посетить Эрмитаж», — сказал ТАСС замдиректора Эрмитажа по научной работе Георгий Вилинбахов.

Выставку также посетил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Среди всех произведений он выделил известное полотно Рембрандта «Аман узнает свою судьбу» середины XVII века.

На выставке представлены 85 произведений Тициана, Рубенса, Дейка, Рембрандта, Франсуа Буше, Томаса Гейнсборо и других известных европейских художников.