Российский режиссер Андрей Кончаловский удостоился приза Бернхарда Викки «Мост» — «премии мира» — за свой фильм «Рай» на 35-м Мюнхенском кинофестивале.

Исполнительница роли главной героини в картине Юлия Высоцкая также была удостоена премии «Мост» за лучшее исполнение женской роли в иностранном фильме.

Напомним, премьера картины «Рай» состоялась 8 сентября 2016 года в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля. За нее Андрей Кончаловский был удостоен «Серебряного льва». Кинолента также получила «Золотого Орла» и «Нику», в том числе и как лучший фильм, за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль.

Награда присуждается с 2002 года кинодеятелям, чье творчество «помогает возвести мосты, провозглашая ценности гуманизма и толерантности». Премия мира была учреждена фондом австрийского режиссера и актера Бернхарда Викки, мировую известность которому принес фильм «Мост» о Второй мировой войне.

Мюнхенский кинофестиваль проводится с 1983 года и является вторым по величине в Германии после Берлинского.