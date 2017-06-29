Депутат латиноамериканского парламента был ранен во время протестов в Венесуэле. Об этом сообщил глава муниципии Ирибаррен штата Лара Альфредо Рамос.

«В Баркисимето агентами диктатуры ранен депутат Гильермо Паласиос», — написал Рамос в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщает портал Nacional, бойцы боливарианской нацгвардии разогнали манифестантов, используя слезоточивый газ. Инцидент произошел в районе представительства национального избирательного совета в Баркисимето. Оппозиционеры выражали протест против запланированного на 30 июля голосования по выбору членов учредительного собрания.

В Венесуэле с начала апреля идут антиправительственные акции. Поводом для них послужили решения Верховного суда, которые расширили полномочия президента и ограничили власть оппозиционной Национальной ассамблеи.

Несмотря на то что решение было отменено, сторонники оппозиции требуют отставки членов суда, а также проведения досрочных выборов. Более того, манифестанты выступают против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. За время столкновений погибло не менее 75 человек, пострадало более 1,4 тыс. жителей страны. Ранее здания МВД и Верховного суда Венесуэлы были обстреляны с вертолета для усиления дестабилизации обстановки в стране.