Падение цен на нефть в 2014–2016 годах создало два глобальных риска для стран, экономика которых «держится» на углеводородах: девальвации национальных валют и потери золотовалютных резервов. Россия к середине 2017 года справилась с этими рисками лучше многих стран, оказавшихся в «ловушке сжатия экспорта», свидетельствуют данные исследования «ФинЭкспертизы», с которым ознакомились «Известия». Государство в острые годы потратило $965 из золотовалютных резервов в расчете на человека за весь период низких цен, тогда как Саудовская Аравия — $3,6 тыс., Катар — $2,8 тыс., Норвегия — $1,4 тыс. Рубль при этом к сегодняшнему дню отыграл большую часть понесенных тогда потерь.

Золотовалютные резервы Банка России сократились на $142 млрд в период значительного падения цен на нефть. Эти деньги были направлены на поддержание курса рубля через валютные интервенции. В ноябре 2014 года ЦБ в том числе для сохранения резервов перевел рубль в свободное плавание, прекратив тратить ЗВР.

Большинство нефтедобывающих стран пошли другими путями: они либо приняли решение не допускать ослабевания национальной валюты и тратить резервы (как Саудовская Аравия) либо не тратить резервы совсем и отпустить валюту (как Казахстан).

«ФинЭкспертиза» оценила, во сколько странам обошлось удерживание курсов национальных валют в пике падения цен на нефть. Дороже всего курсовая стабильность оказалась для саудитов — $3,6 тыс. на человека в период низких цен на сырье. Россия оказалась на четвертом месте после Катара и Норвегии. Центробанк последней, как и российский, выбрал «золотой» путь снижения рисков — умеренно тратить резервы и плавно девальвировал норвежскую крону на 42%.

Меньше всех потратился на кризис Казахстан — всего $75 на человека, но и золотой запас у страны относительно небольшой — около $30 млрд. Также немного потратили Нигерия ($80 на жителя), Венесуэла ($187), которая тратила резервы, пока они не исчерпались.

Валюты практически всех нефтедобывающих стран сильно девальвировались в последние три года. Исключением стали лишь Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ. Все эти страны направили на поддержание курса резервы. Исключением не стала и Канада, 3 марта 2016 года объявившая о том, что продала весь свой золотой запас, пояснила президент «ФинЭкспертизы» Нина Козлова. Канадский доллар просел на 27%.

По словам экспертов, судить о том, как Центробанки стран мира справились с нефтяным шоком, можно по тому, как курс их валют сегодня отличается от курсов лета 2014-го. По данным исследования, хуже всего пришлось Нигерии (девальвация на 88%), Казахстану (72%) и Анголе (70%). Россия с падением курса на 59,2% на четвертом месте. При этом рубль в 2016 году укрепился на 20%, отыграв почти половину из понесенных прежде потерь.

Более сильное падение рубля на фоне таких валют, как норвежская крона (39%) или канадский доллар (27%), объясняется также и санкциями.

— Дополнительное влияние на курс оказали санкции. Многим крупнейшим российским предприятиям закрыли доступ к долговому финансированию на зарубежных площадках. При этом им нужно было погашать кредиты, взятые ранее. В обычной ситуации компании могли бы просто перекредитоваться на Западе. Но в той ситуации им приходилось брать рублевые кредиты в России, покупать на них валюту, — напомнил заместитель начальника аналитического отдела ИФК «Солид» Азрет Гулиев.

Многие страны тратили резервы до конца вовсе не из желания создать комфортные валютные условия населению, пояснил аналитик «АЛОР Брокер» Евгений Корюхин.

— Структура экономических отношений в Саудовской Аравии не позволяет ей девальвировать свою валюту, так как возникнет отток рабочей силы и удорожание импорта, что ударит по частному сектору экономики, который, в свою очередь, по некоторым оценкам составляет 40% ВВП, — рассказал он.

Для России же девальвация валюты имеет скорее оздоравливающий эффект для внутреннего производителя, уверен эксперт. Ослабление рубля создало широкие возможности для наращивания внутреннего производства, прежде всего в сельском хозяйстве.