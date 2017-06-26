Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине в понедельник, 26 июня, благодаря росту цен на нефть. Об этом сообщает телеканал 360.

После первой минуты торгов на Московской бирже курс доллара составил 59,13 рубля, что на 25,5 копейки дешевле, чем на момент закрытия предыдущей сессии. Евро снизился до 66,19 рубля, потеряв 28,75 копейки.

В результате курс американской валюты оказался на 59,66 копейки ниже уровня действующего официального курса, курс евро — на 66,68 копейки ниже.

Стоимость бивалютной корзины подешевела на 26,96 копейки, составив 62,31 рубля.

Рубль растет благодаря подорожанию нефти, отмечает «Интерфакс». Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже к 10:01 мск подорожали на 0,85% и составила $46,14 за баррель.