Выпущена обновленная версия беспилотной системы управления для автомобилей «КамАЗ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Cognitive Technologies.

Компания занимается разработкой беспилотной системы управления «КамАЗом», которая сможет распознавать практически все основные дорожные знаки, тем самым помогая водителю. К наиболее критичным дорожным знакам, которые система уже умела распознавать, добавили еще 40, в числе которых знаки особых предписаний (направления движения по полосам, начало полосы, конец полосы, искусственная неровность), предписывающие знаки (круговое движение и др.) и информационные (парковка и др.).

Сообщается, что к 2018 году планируется выпустить экспериментальную модель «КамАЗа», которая будет оснащена данной интеллектуальной программой, а к 2025 году полностью беспилотный автомобиль на базе «КамАЗа». Беспилотный «КамАЗ» является изначальной целью сотрудничества компании Cognitive Technologies и ПАО «КамАЗ». Задача проекта — обеспечить безопасность грузового транспорта и других участников дорожного движения. На реализацию задумки было выделено 300 млн рублей.