На несколько районов Ингушетии обрушился сильный ливень с градом, в результате которого более 20 частных домов попали в зону подтопления. Об этом сообщает региональное ГУМЧС.

Уточняется, что от подтопления пострадали 70 жителей Назрановского района, 15 из которых — дети. На данный момент ведутся аварийно-спасательные работы. Как передает «Комсомольская правда», больше всего от стихии пострадали крупнейший город республики Назрань и Назрановский район, где ветер оборвал линии электропередач.

По сообщению пресс-службы администрации Сунженского района, поднявшаяся из-за ливня вода в реке чуть не снесла железобетонный автомобильный мост. Сообщается, что в скором времени будет отремонтирована обрушенная часть моста.

В некоторых районах ливень сопровождался градом, который побил стекла автомобилей и повредил кровлю домов.

На данный момент в республике ведется круглосуточный мониторинг наблюдения за погодой, все экстренные службы региона находятся в состоянии повышенной готовности.