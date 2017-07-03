Больше всего довольны экологической обстановкой в своем городе жители Сочи, Армавира и Севастополя, а меньше всего – Братска, Челябинска и Новокузнецка. Таковы результаты всероссийского опроса, проведенного специалистами портала Domofond.ru среди 258 тысяч россиян. В первую десятку чистых, по мнению населения, городов также вошли Чебоксары, Ставрополь, Нальчик, Королев, Грозный, Калининград и Саранск. Москва заняла 12-е место, Петербург 26-е, а города-миллионники оказались в середине рейтинга. Эксперты говорят, что отрицательные оценки объективнее и больше соответствуют реальной экологической ситуации, чем положительные.

Жители Сочи, по отзывам которых город и в прошлом году возглавил рейтинг, отметили, что в нем «чистый воздух», «много зелени», «близко море» и отсутствует «плотная застройка». Респонденты из Армавира рассказали про обустроенные скверы города, а также палисадники, аккуратно оформленные самими жителями, клумбы и беседки. В Севастополе горожане оценили обилие зелени, небольшое количество транспорта, близость к морю и свежий воздух.

Наиболее неблагоприятные отзывы о своих городах дали жители Магнитогорска, Якутска, Омска, Астрахани, Красноярска, Махачкалы и Волгограда. На третьем месте с конца в рейтинга оказался Челябинск, на втором - Новокузнецк, и на последней строчке расположился Братск.

Челябинцы недовольны качеством воды и загрязненностью воздуха из-за расположенных рядом предприятий. В Новокузнецке жалуются на смог, пыль, запах выбросов и затрудненное дыхание в безветренную погоду.

А респонденты из Братска пожаловались на то, что на улицах мало зелени, много мусора и катастрофически малое количество мусорных урн, а в городе часто чувствуется запах выбросов.

Сопредседатель Совета Международного социально-экологического союза Святослав Забелин считает, что экологическая обстановка в городах, занявших высшие строчки рейтинга, не так благоприятна, как считают местные жители.

– Они ничем в этом плане не отличаются от обычных российских городов, – сказал он «Известиям». – Сочи в этом плане не выделяется на общем фоне. Там много проблем с мусором, загрязнением моря. Там все отходы сливают в море, и решать эту проблему еще даже не начали.

В то же время субъективные ощущения жителей Братска, Новокузнецка и Челябинска эколог назвал более соответствующими действительности.

– В Челябинске не то, что дышать нечем, там дым всех цветов радуги. И за много лет ничего не изменилось, – отметил специалист.

Председатель экспертного совета Союза российских городов, глава комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов отметил, что там, где климатические условия и городская среда комфортнее, жителям и экологическая обстановка субъективно кажется более благоприятной. Отчасти поэтому черноморские города и оказались на первых позициях, несмотря на то, что экология там далека от идеальной.

– В таких городах так называемый индекс счастья всегда чуть выше, чем в городах Крайнего севера, – сказал Андрей Максимов «Известиям». – Кроме того, в группу лидеров попали города, которые традиционно славятся своим благоустройством. Чебоксары неоднократно побеждали в конкурсах «Самый благоустроенный город России». Саранск – город современной архитектуры, который в последнее время активно развивался.

Эксперт отметил, что в последнюю десятку вошли старые промышленные города. Экологическая ситуация там действительно непростая, но даже с учетом экологизации многих производств имидж этих городов остается негативным. А Астрахань и Махачкала кажутся их жителям неблагоприятными по экологии во многом из-за климатических условий – они расположены в зоне степей и полустепей и поэтому довольно пыльные.

– Что касается Москвы, Петербурга и других мегаполисов, то здесь накладываются два противоречащих друг другу фактора. С одной стороны, экология в мегаполисах объективно не очень хорошая, и жители это знают, а с другой стороны, в той же Москве проводится большая работа по обустройству парков, общественных пространств. Людям это заметно, и они воспринимают это как меры по "экологизации" пространства.

Эксперт заключил, что рейтинг выглядит вполне убедительным с точки зрения субъективного восприятия жителей городов – они действительно так думают. В то же время оценивать реальную экологическую обстановку по ощущениям жителей нельзя.