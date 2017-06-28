Согласно исследованию, проведенному организацией Greenpeace совместно с iFixit, наибольший вред экологии среди компаний по производству гаджетов наносят Apple и Samsung.

Как передает телерадиокомпания «Мир», эксперты пришли к такому выводу, проанализировав более 40 различных устройств 17 известных производителей, среди которых Apple, Samsung, Dell, Fairphone и Microsoft. При оценке учитывались следующие параметры: возможность поменять дисплей и аккумулятор, доступность запчастей и инструментов для ремонта.

Результаты исследования показали, что техника компаний Apple и Samsung наименее пригодна для ремонта, из-за чего усложняется процесс утилизации некоторых элементов гаджетов.

Отмечается, что хуже всего проявили себя модели Samsung Galaxу S7 и Samsung Galaxу S7 edge, а также планшеты iPad 5, iPad Pro, Microsoft Surface Pro 5.

Наивысшую оценку получили смартфоны Fairphone2, LG G4, LG GS и Xiaomi Redmi 4. Также высоко оценен был планшет HP Elite x2 1012 G1 и ноутбуки Dell Latitude E5270 и HP EliteBook 840 G3.

Эксперты считают, что Apple и Samsung намеренно сделали свою технику хрупкой и сложной для самостоятельного ремонта, чтобы сократить срок эксплуатации гаджетов. Другие компании, наоборот, предоставляют пользователям руководства по ремонту, а также возможность заменить сломавшиеся детали.