Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении экс-министра Мурманской области по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается на официальном сайте следственного управления.

По данным следствия, бывший министр воспользовалась служебным положением для незаконного строительства на охраняемой государством территории лесного фонда.

«По версии следствия, в период времени с 2007 по 2015 год бывший министр выступила учредителем дачного некоммерческого партнерства, которому в аренду был передан земельный участок в Кольском районе Мурманской области в землях лесного фонда. Несмотря на действующий запрет, подозреваемая организовала на вышеуказанном участке строительство жилого дома для использования в личных целях», – сказано в сообщении СК.

Следователи установили, что экс-министр отдавала указания о подготовки документов на застройку, которые лично подписала.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.