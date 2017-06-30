Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) готовит изменения национального стандарта на водку, которые позволят производителям помещать в бутылку с напитком золотые или серебряные подковы, монеты, пластины и другие мелкие предметы. Подобные корректировки ГОСТа, по мнению разработчиков, помогут производителям расширить ассортиментную линейку. Однако маркетологи уверены: если водка действительно хорошая, то «украшать» ее таким образом нет необходимости.

Уведомление о разработке проекта изменения с пояснительной запиской будет размещено в июле на официальном ресурсе Росстандарта, сообщили «Известиям» в агентстве. Речь идет о корректировке ГОСТа «Водки и водки особые. Общие технические условия», который действует с 2013 года.

Разработчиком поправок в ГОСТ выступает технический комитет по стандартизации «Спиртовая, дрожжевая и ликероводочная продукция» (ТК 176), непосредственными исполнителями — сотрудники Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи (ФИЦПБП). В этой организации «Известиям» пояснили, что ГОСТ будет изменен с учетом пожеланий производителей. В частности, они хотят использовать мелкие предметы из золота и серебра при изготовлении и упаковке водок. В перспективе в бутылку будет разрешено помещать мелкие подковы, монеты, пластины и другие предметы из драгоценных металлов. Никакой опасности для здоровья подобные «добавки» не представляют, уточнили в ФИЦПБП.

Для производителей алкоголя соблюдение ГОСТа является обязательным, следует из закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...» (171-ФЗ). Хотя, согласно закону «О стандартизации в РФ», соблюдение норм, установленных ГОСТами, носит добровольный, а не обязательный порядок.

Один из крупнейших производителей крепкого алкоголя — «Татспиртпром» уже выпускает водку, на дно бутылки которой кладется сувенирная монета из серебра 999-й пробы, выпущенная к 1000-летию Казани. Напиток реализуется в подарочном исполнении и пользуется большой популярностью среди туристов, сообщили «Известиям» в пресс-службе предприятия. Представитель «Татспиртпрома» отметил, что данный продукт изготавливается в соответствии с техническими условиями (ТУ), прошедшими все необходимые согласования — в том числе, и с техническим комитетом по стандартизации. Необходимость создания ТУ была вызвана как раз решением добавлять в бутылки монету, сама водка производилась по ГОСТу.

В рознице также можно встретить водку с золотом или золотыми хлопьями. Гендиректор Комитета производителей алкогольной продукции Александр Романов подчеркнул, что покупатели ценят подобную продукцию, то есть маркетинговый ход работает.

Маркетолог Станислав Кауфман пояснил, что тренд на украшение напитков пришел в Россию из Азии, где производители любят класть в напитки разнообразные коренья, фрукты, монеты и даже ящериц.

— Понятно, что на вкусе подобные добавления никак не отражаются, но для дополнительного привлечения внимания это может использоваться — если речь идет об уникальных акциях. Хотя, если водка хорошая, украшать ее, конечно, не надо. Тем более это напиток не для украшений, подстегивать потребителей алкоголя неправильно, — уточнил он.

Управляющий партнер Kirikov Group Даниил Кириков считает, что никаких особых рисков подобная инициатива не повлечет — для производителей алкоголя это, по его мнению, вполне безопасный способ расширить ассортиментную линейку.

— Скорее всего, речь будет идти о сегменте алкоголя с повышенной стоимостью — различных подарочных напитках и т.д. Конечно же, широким спросом такая продукция пользоваться не будет, однако она и не направлена на массового потребителя. Свою нишу подобный ассортимент, несомненно, займет. Риски могут быть связаны только с тем, что это не должно сказаться на качестве продукции, поэтому требуется четкое регулирование — что и как можно будет добавлять в водочные бутылки.

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за январь–март 2017 года, объем произведенной в России водки составил 166 млн л, что на 66% больше, чем за аналогичный период в 2016 году.