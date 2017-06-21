Федеральное казенное предприятие (ФКП) «Союзплодоимпорт» подало заявки на регистрацию наименования места происхождения товара «Русская водка» в Америке, Вьетнаме и Китае — об этом говорится в проекте итогового доклада о результатах деятельности Росалкогольрегулирвоания (РАР) в 2016 году. Это значит, что зарубежные производители вскоре могут лишиться возможности называть свою продукцию «Русской водкой». И если на подобное обозначение на этикетке российские потребители реагируют в меньшей степени, то иностранцам важно это знать, подчеркивают производители.

На сегодняшний день «Союзплодоимпорт» уже является обладателем прав на наименование места происхождения товара «Русская водка» в России и ряде стран за рубежом, например, в Белоруссии, Казахстане и на Украине, уточняется в проекте доклада. Производители, желающие использовать словосочетание «Русская водка», должны получить на это разрешение «Союзплодоимпорта». Само ФКП производителем не является, оно выступает правообладателем ряда товарных знаков на алкогольную, спиртосодержащую и пищевую продукцию. Например, предприятию принадлежат бренды водки «Столичная» и «Московская Особая», а также права на название «Советское шампанское» и коньяк «Московский».

Согласно ст. 1516 Гражданского кодекса «Наименование места происхождения товара» подобному обозначению предоставляется правовая защита. Наименование места происхождения применяется к обозначению, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории определенного географического объекта.

Официальных комментариев в РАР и «Союзплодоимпорте» не предоставили, однако источник «Известий» в ФКП подчеркнул, что предприятие намерено обеспечить правовой защитой словосочетание «Русская водка», чтобы иметь исключительное право на это обозначение. Только в России водка может обладать такими качественными характеристиками, при которых напиток можно назвать «Русской водкой», сказал собеседник «Известий». Таким образом, в США, Китае и Вьетнаме ни один производитель больше не сможет писать на бутылках наименование «Русская водка» и его производные.

Запатентованным наименованием в перспективе могут воспользоваться и российские экспортеры. По данным Федеральной таможенной службы, с января по май 2017 года Россия экспортировала 34 млн л водки — по сравнению с аналогичным показателем прошлого года объем уменьшился на 2,3%. За этот период в стране было произведено 297 млн л водки. Таким образом, доля экспорта от производства составляет чуть больше 11%. Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз подчеркнул, что это «очень высокий показатель».

Российская водка в основном поставляется в Германию, Великобританию и на Украину. Объемы экспорта в США занимают лишь пятую позицию в списке стран, на 15-й позиции находится экспорт во Вьетнам, и на 24-м — в Китай. Крупнейшими производителями спиртного «на вывоз» являются компании «Русский стандарт», «Топаз» и «Брянскспиртпром». За январь–май 2017 года они продали водки за рубеж на почти $54 млн.

В «Брянскспиртпроме» подчеркнули, что иностранные потребители обращают внимание на обозначение «Русская водка», а производители из Латвии и Литвы часто используют подобное словосочетание без каких-либо ограничений, несмотря на то что водка производится на территории этих стран. В компании отметили, что несколько лет не могли добиться права использовать в России подобное обозначение, «хотя российский потребитель в меньшей степени интересуется подобным словосочетанием». В «Брянскспиртпроме» подчеркнули, что еще несколько лет назад США были одними из крупнейших потребителей российской водки, но в последние годы интерес американцев к этой продукции несколько снизился.