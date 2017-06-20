Минфин подготовил проект положительного отзыва правительства на поправки сенатора Геннадия Орденова об отмене запрета на продажи алкогольной продукции на автозаправочных станциях (АЗС). Документ согласован Минюстом, Минэкономразвития, Минпромторгом и Росалкогольрегулированием. МВД и Роспотребнадзор не поддержали коллег – по их мнению, отмена действующего с 2012 года ограничения противоречит госполитике по снижению злоупотреблений алкоголем.

Минфин направил в Белый дом проект положительного отзыва правительства 19 июня за подписью замглавы ведомства Юрия Зубарева. Речь идет о позиции ведомства относительно законопроекта сенатора Геннадия Орденова о внесении поправок в статью 16 закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ). Парламентарий предложил отменить запрет продаж на АЗС алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более чем 16,5% объема готовой продукции. Это сухое вино, пиво и алкогольные энергетики.

Согласно пояснительной записке к законопроекту сенатора, снятие запрета на розничную продажу на АЗС алкогольной продукции будет способствовать росту рентабельности автозаправочных станций и повышению уровня конкуренции на алкогольном рынке.

«Учитывая, что в населенных пунктах, удаленных от областных и районных центров, где магазины при АЗС во многих случаях являются единственными доступными торговыми точками, указанное изменение обеспечит доступ населения к товарам повседневного спроса надлежащего качества и легальному алкоголю, что позволит сократить употребление суррогатной алкогольной продукции, - говорится в проекте отзыва правительства. - В связи с изложенным законопроект поддерживается».

В документе указано, что проект согласован без замечаний Минюстом, Минэкономразвития, Минпромторгом, Росалкогольрегулированием. С МВД и Роспотребнадзором проведено согласительное совещание, после которого ведомства оформили таблицу разногласий, указано в письме замглавы Минфина в правительство.

Из отзыва МВД следует, что ведомством проект не поддерживается. Разрешение на продажу спиртосодержащей продукции на автозаправочных станциях наряду с новыми способами распространения алкоголя (торговля в сети интернет, при помощи торговых автоматов) особенно в населенных пунктах, удаленных от областных и районных центров, обеспечит доступ населения к алкогольной и спиртосодержащей продукции и будет способствовать росту ее потребления, в том числе вблизи проезжей части автомобильных дорог, сказано в документе. В МВД указали, что отмена запрета на продажи спиртного на АЗС противоречит госполитике по снижению масштабов злоупотреблений алкоголем.

Минфин, между тем, считает что «продажа алкогольной продукции на АЗС ничем не отличается от продажи алкогольной продукции в магазинах у дороги, на которую данный запрет не распространяется». Кроме того, напомнили в Минфине, в пояснительной записке к законопроекту приведен анализ статистических данных ГИБДД МВД в отношении зарегистрированных ДТП, совершенных водителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, подтверждающие рост количества ДТП в 2015 году по сравнению с 2010 годом, несмотря на введенный в 2011-м запрет на торговлю алкогольной продукцией на АЗС.

Роспотребнадзор также не поддержал отмену запрета.

«Одной из мер по реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ является снижение доступности алкогольной продукции путем ограничения ее розничной продажи по месту», - указано в документе.

Исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Павлов отметил, что после введения запрета на продажи алкогольной продукции на АЗС доходность бизнеса существенно снизилась.

- Для поддержания инвестиционной привлекательности этого вида деятельности мы настаиваем на отмене запрета на продажи, - подчеркнул он.

Предправления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин напомнил, что Россия входит в четверку самых пьющих стран мира по данным Всемирной организации здравоохранения по итогам 2016 года, уступая лишь Литве, Беларуси и Латвии.

– Если у нас цель сохранить такой уровень количества пьющих, то следует вернуть алкоголь на АЗС, в киоски, разрешить онлайн-продажи. Если мы хотим сократить их число, то такие решения нельзя принимать, - заявил он.

В Минфине от комментариев воздержались.