Росалкогольрегулирование (РАР) может заблокировать дистанционные продажи пива в интернете. Ранее Минфин сообщил, что на первом этапе в Сеть могут быть выпущены отечественное вино и пенный напиток. РАР настаивает, что в онлайн должен быть допущен только тот алкоголь, который фиксируется в ЕГАИС в рознице. А пиво освобождено от этой процедуры — продавцы в декларативной форме отчитываются о реализации напитка.

В Росалкогольрегулировании считают, что к дистанционным продажам должны быть допущены только те алкогольные напитки, продажа которых отражена в государственной системе учета производства и оборота алкоголя ЕГАИС. Об этом «Известиям» рассказал замглавы РАР Алексей Кружалин. Он подчеркнул, что «пока по действующему закону пиво освобождено» от подобной фиксации.

В Минздраве сказали, что законопроект в ведомство не поступал. Но там уверены, что снятие запрета с дистанционных продаж алкогольной продукции способно нивелировать позитивное воздействие от сокращения точек продаж спиртного.

Минфин и Минпромторг подготовили законопроект о дистанционных продажах алкоголя в интернете в конце мая. На первом этапе ведомства предложили реализовывать в Сети только пиво и вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, а с 1 июля 2018 года распространить интернет-продажи на другие виды алкоголя. Планируется выдавать лицензию на онлайн-торговлю алкоголем на адрес в Сети. Таким образом, будет создана специальная зона ЕГАИС, вне которой сайты со спиртным будут блокироваться.

— В случае с пивом, как сейчас в рознице, будет осуществляться декларирование. При исполнении договора всё равно будет проводиться проверка документов на предмет соблюдения ограничений по возрасту, а также его нельзя будет исполнять в период времени суток, когда запрещена продажа алкогольной продукции, — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минфина механизм интернет-продаж пенного напитка в Сети.

Вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям «Балтики» Алексей Кедрин напомнил, что пиво при поступлении в магазины регистрируется в целом, привезенными объемами. Далее данные о партии с напитком заносятся в ЕГАИС. При продаже побутылочно пиво не проходит через систему контроля в магазине. Факты о реализации количества бутылок заносятся в декларацию. Таким образом, учет пива происходит через декларирование.

— При существующей системе продаж пива не так важно, было оно передано покупателю в руки на территории магазина или с курьером доехало до соседнего дома при соблюдении всех остальных условий (чек, возраст, время продажи и так далее), — уверен Алексей Кедрин.

В Союзе российских пивоваров считают, что за счет введения онлайн-продаж вряд ли удастся компенсировать падение пивного рынка на 40% за последние восемь лет.

Пресс-секретарь вице-премьера Александра Хлопонина, который курирует алкогольную отрасль, Наталья Платонова подчеркнула, что в случае с пивом «есть проблема, связанная с дисбалансом между произведенной и реализованной продукцией». Поэтому в правительстве прорабатывается вопрос маркировки пива акцизными марками «с целью выявления причин» существующей проблемы, уточнила она.

По данным РАР за III квартал 2016 года, не сдали декларации о продажах более 38 тыс. предпринимателей, то есть не учтено около 120 млн литров, в расчете на год — около 500 млн литров. Росалкогольрегулирование сделало вывод о том, что на рынке 32% неподотчетных продавцов пива, сидра и пивных напитков.

При наличии у пива акцизных марок фиксация каждой бутылки напитка в ЕГАИС в рознице будет возможной.

В Минпромторге и Минздраве на запрос «Известий» не ответили. В Минэкономразвития проект о дистанционных продажах алкоголя не поступал.