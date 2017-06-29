Сбербанк России сократит количество бухгалтеров в штате в три раза — до 500 человек. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф, выступая в четверг на лекции в Екатеринбурге.

«В Сбербанке работали 33 тыс. бухгалтеров, на сегодняшний день у нас работает 1,5 тыс., а будет работать 500 человек», — цитирует Грефа «Интерфакс».

Сроки сокращения штата бухгалтеров топ-менеджер не уточнил.

В январе 2017 года глава Сбербанка сообщал, что общее число сотрудников группы Сбербанка к 2025 году может сократиться вдвое от 330 тыс. сотрудников, работавших в компании на тот момент. Постепенное сокращение штата связано с переводом услуг в цифровую сферу.