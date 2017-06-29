Коллегия присяжных признала всех подсудимых по делу об убийстве Немцова виновными. Об этом соощили «РИА Новости».

Предполагаемый киллер Заур Дадаев не заслуживает снисхождения, по мнению присяжных.

Подсудимыми по делу об убийстве Немцова проходят пять человек — Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Хамзат Бахаев и Тамерлан Эскерханов.

Согласно голосованию, десять присяжных посчитали, что вина Дадаева доказана, двое присяжных посчитали, что вина доказана не была. Восемь членов коллегии посчитали, что Заур Дадаев не заслуживает снисхождения, четверо проголосвали за противоположную точку зрения.

В частности, по мнению присяжных, никто из подсудимых не заслуживает снисхождения.

В ночь на 28 февраля 2018 года Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы.