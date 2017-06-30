О ключевой роли малого бизнеса в развитии экономики России и в ее структурной перестройке уже не спорят, поскольку это ясно всем — от чиновников до самих предпринимателей. На примере Чувашии могу лишний раз подтвердить, что эффективные малые и средние предприятия с большим потенциалом развития в электротехнике, приборостроении, машиностроении, в сельском хозяйстве значат для экономики республики и благосостояния ее населения не меньше, чем известные крупные производства.

В реальности вес малого и среднего бизнеса в экономике России растет, на мой взгляд, всё еще очень медленно. По оценкам Росстата, с 2011 по 2015 год доля в ВВП малого и среднего предпринимательства, включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей, выросла на полпроцента — с 19,4 до 19,9%, в том числе доля малых и микропредприятий возросла на 0,7% — до 13,8%.

В странах Организации экономического сотрудничества и развития, которая объединяет ведущие экономики мира, малый и средний бизнес обеспечивает 60–70% рабочих мест. В России же число занятых в этом секторе за 2010–2015 годы увеличилось на 1,5 млн, до 20,5 млн человек. В итоге на малый и средний бизнес сегодня приходится около 28% всех рабочих мест в российской экономике.

По данным Росстата, больше всего малый бизнес представлен в розничной торговле, сельском хозяйстве, индивидуальном жилищном строительстве и образовании. Это растущие сегменты экономики, и малый бизнес стремится воспользоваться существующими возможностями роста, гибко реагируя на рыночную конъюнктуру.

Что же нужно сделать, чтобы помочь или хотя бы не мешать малому бизнесу расти?

Наиболее актуальные для малого бизнеса проблемы связаны с высокой административной нагрузкой и регулированием, которое иногда мешает развитию конкуренции. И законодатели достаточно активно работают над тем, чтобы снизить эти риски для малого бизнеса. Среди множества принятых мер — трехлетний мораторий на проведение плановых проверок, антимонопольные иммунитеты, повышение минимального объема госзакупок у субъектов МСП, формирование единого реестра проверок бизнеса на федеральном и региональном уровнях.

Еще есть финансовые риски, в том числе проблема сохранности средств малых предприятий на счетах в банках, которые по тем или иным причинам лишаются лицензии. С банковского рынка продолжают уходить кредитные организации, которые вели нечестную игру или просто не способны были оставаться эффективными в сложной экономической ситуации. В результате десятки тысяч вполне успешных малых предприятий испытывают серьезные проблемы и даже уходят с рынка из-за потери средств в обанкротившихся банках.

Особенно явно в последнее время эта проблема проявилась в Татарстане, когда отзыв лицензий сразу у трех банков ударил прежде всего по малому бизнесу. У небольших организаций и обороты небольшие, поэтому любая сумма, «зависшая» в проблемном банке, ставит бизнес под удар.

Решением этой проблемы должен стать закон о страховании средств малых и микропредприятий на счетах в банках. В ходе обсуждения законопроекта с Банком России, Минфином и АСВ были определены параметры страхования, которые позволят создать сбалансированную систему, защищающую малый бизнес, не нагружающую слишком сильно банки и не требующую вливаний государственных средств.

В том числе было решено распространить страхование на средства малого бизнеса во всех банках, а не только в банках с базовой лицензией — относительно небольших кредитных организациях с капиталом менее 1 млрд рублей.

По данным Банка России, всего на счетах в банках хранится 3,1 трлн рублей средств малого и среднего бизнеса, в том числе почти 2 трлн рублей в системно значимых банках и 1 трлн рублей — в банках с универсальной лицензией. Как справедливо отмечали в Банке России, негативный эффект для малого бизнеса в случае отзыва лицензии хотя бы у одного крупного банка с универсальной лицензией многократно превышает негативный эффект в случае отзыва у банков с лицензией базовой.

Определенный в законопроекте объем покрытия будет такой же, как и для физлиц, — 1,4 млн рублей. Этой суммы в подавляющем большинстве случаев вполне хватит, чтобы сохранить бизнес малого или микропредприятия в случае банкротства банка. По оценке ЦБ РФ, в 90% случаев суммы на счетах малого бизнеса не превышают 1,4 млн рублей, то есть для 90% малых и микропредприятий проблемы банка не станут их собственными проблемами.

При таком размере страхового покрытия дополнительная нагрузка на банковскую систему будет относительно небольшой. Это важно и для банков, и для клиентов, поскольку существенный рост нагрузки заметно сказался бы на стоимости обслуживания. Планируется, что ставка отчислений банков в фонд страхования по вкладам малого бизнеса будет 0,12%, аналогично базовой ставке по вкладам физических лиц.

Объем средств малого бизнеса, который предстоит застраховать, не так уж велик в сравнении с объемом страхования вкладов населения, а значит, фонд страхования сможет в короткие сроки достичь баланса между выплатами и взносами. По данным АСВ, общий объем застрахованных средств в банках на конец I квартала 2017 года составлял 23 788,7 млрд рублей. И регулятор, и многие кредитные организации уже посчитали, что рост нагрузки будет вполне приемлемым для банковской системы.

Закон поможет не только малым и микропредприятиям, но и банкам, активно работающим с малым бизнесом в регионах. Новые гарантии помогут остановить переход корпоративных клиентов из региональных кредитных организаций в крупные государственные и системообразующие банки, а значит, будут способствовать развитию конкуренции на банковском рынке.

Уверен, что депутаты поддержат этот законопроект и у малого бизнеса будет одной головной болью меньше, а предложенная нами система страхования не только поддержит уже работающие предприятия, но и добавит решимости будущим предпринимателям начать свое дело.

Автор — депутат Госдумы, председатель комитета по финансовому рынку

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