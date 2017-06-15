«Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк) и Корпорация МСП разрабатывают стандарты кредитования малого и среднего бизнеса для региональных банков для дальнейшего выпуска облигаций под эти кредиты. Об этом рассказал «Известиям» глава МСП Банка Дмитрий Голованов. Для выпуска ценных бумаг необходимо будет объединить в один пул кредиты предпринимателям на сумму от 3 млрд рублей. Их размещение будет происходить на финансовом рынке. По словам представителей бизнес-сообщества, доходность по таким бумагам может составить 7%.

Региональные банки сейчас боятся кредитовать малый бизнес, поскольку считают, что риск невозврата по таким кредитам слишком высок. Чтобы сделать кредитование предпринимателей более привлекательным для банков, Корпорация МСП и МСП банк разрабатывают механизм выпуска облигаций под обеспечение этих кредитов (секьюритизация). Выпуск облигаций позволит банкам вернуть средства, выданные бизнесу, и снова направить их на кредитование предпринимателей.

Для секьюритизации банки должны будут кредитовать бизнес по единым стандартам. Их сейчас разрабатывает центр компетенций на базе МСП Банка и Корпорации МСП с участием представителей ЦБ, Европейского банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и ведущих российских банков. Стандарты содержат обязательные параметры кредитной сделки, требования к банкам и заемщикам, формат обмена данными, а также рекомендации для банков в части операционной модели кредитования, рассказал «Известиям» Дмитрий Голованов.

— Банки кредитуют своих предпринимателей, потом все эти кредиты собираются в один пул, и под его обеспечение выпускаются облигации. Пул кредитов должен быть на общую сумму от 3 млрд рублей. Выпускать облигации на меньшую сумму невыгодно, поскольку возникают большие единовременные расходы на подготовку сделки. Кто-то на рынке видит, что у них приемлемая надежность и хорошая доходность, и покупает эти облигации. Таким образом, банкам возвращаются деньги, и они кредитуют новых предпринимателей, — объяснил работу механизма Дмитрий Голованов.

Предполагается, что покупателями облигаций станут институциональные инвесторы, прежде всего банки и негосударственные пенсионные фонды.

По словам Дмитрия Голованова, разработку стандартов планируется завершить в июле и затем согласовать их на заседании рабочей группы при Банке России.

— Мы рассчитываем, что эти стандарты будут полезны и востребованы для банков, которые активно кредитуют МСП, сейчас их около 100, — отметил Дмитрий Голованов.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили, что поддерживают разработку единых стандартов кредитования предпринимателей.

По словам главы Ассоциации региональных банков, председателя комитета Госдумы по экономической политике Анатолия Аксакова, необходимость в таком механизме назрела давно.

— У нас доля субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в экономике страны составляет 20% тогда как в мировой практике — 50%. Есть указ президента по увеличению доли МСП у нас до 40%. Чтобы эту задачу решить, нужно наращивать ресурсный портфель. Так что я бы сказал, что необходимость в этой программе не просто давно назрела, а уже перезрела.

Президент «Опоры России» Александр Калинин считает, что секьюритизация кредитов малого бизнеса будет пользоваться успехом, доходность по таким бумагам может составить 7%.

— С помощью этого механизма банк будет получать новые деньги для кредитования бизнеса. Покупка таких бумаг также станет выгодной, доходность по ним может составить 7% годовых. Это нужный механизм, поскольку сейчас уже банки жалуются на то, что они исчерпали лимит средств для выдачи кредитов предпринимателям, — отметил Александр Калинин.

По данным ЦБ, в прошлом году портфель кредитов, выданных банками субъектам МСП, составил 4,5 трлн рублей, сократившись на 8,5% относительно показателя 2015 года. Замминистра экономического развития Олег Фомичев в интервью «Известиям» говорил, что к концу года ставки по кредитам для бизнеса снизятся. Сейчас они составляют порядка 14%.

В пресс-службе Корпорации МСП не ответили на запрос «Известий».