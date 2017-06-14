Доля просроченной задолженности по валютным кредитам, предоставленных физлицам в России, достигла физическим лицам - резидентам в иностранной валюте, достигла на 1 мая 2017 года 31,8%, следует из данных Банка России.

В прошлом году просроченная задолженность составляла 26%.

Регулятор отмечает, что ситуация по розничным кредитам в рублях существенно лучше. Доля просрочки в этом сегменте в целом по России по состоянию на 1 мая составила 7,8%.